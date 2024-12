Tags sur les quais de Saône : Métropole et Ville de Lyon se mettent enfin d'accord pour les enlever

La prolifération des tags, et le présumé laisser-faire de la mairie de Lyon, avait pris une tournure administrative concernant les quais de Saône.

En effet, les murs de soutènement et perrés des berges de Saône, comme ceux de la rive droite des berges du Rhône, sont gérés par la Métropole de Lyon depuis 1995.

Il revenait donc à cette dernière de nettoyer les tags qui fleurissent chaque semaine le long de la rivière, d'autant que le secteur se trouve au sein du centre historique de Lyon, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Oui, les tags défigurent #Lyon depuis des mois. Mais plutôt que de missionner des agents pour s'y atteler, la Métropole de Lyon va voter ce lundi une délégation de ses compétences, qui lui permettra d'indemniser la Ville pour le faire à sa place.

Cette solution a été choisie "dans un souci d'homogénéisation des actions et d'optimisation des interventions", car la mairie dispose "d'un marché public de prestation de service dédié aux opérations de détagage des façades d'immeubles et bénéficie d'une forte expertise dans ce domaine".

Si c'est la Ville de Lyon qui paiera les prestataires, la Métropole s'engage à la dédommager de l'équivalent du montant des dépenses engagées sur les rives de Saône. Soit environ 403 000 euros TTC par an.

La convention, qui débutera dès la signature entre les deux collectivités, doit se terminer au 31 décembre 2026, et pourra être reconduite tacitement pour deux années supplémentaires.

Une ville enfin nettoyée à un an et demi des élections ? Cela offrira en tout cas un panorama plus agréable aux usagers de la future navette fluviale lancée par le Sytral l'été prochain.