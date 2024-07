Après les législatives, place aux municipales à Lyon pour Loïc Terrenes ?

Du jamais-vu, qui a évidemment mis du plomb dans l'aile à l'enthousiasme et aux ambitions de l'opposition à Grégory Doucet.

C'est dans ce cadre que Loïc Terrenes entend jouer un rôle. Candidat Renaissance dans la 2e circonscription du Rhône pour la deuxième fois consécutive, il a été à nouveau battu, cette fois par Boris Tavernier (NFP).

Et les 7000 voix supplémentaires acquises au second tour lui ont donné des idées.

Dans un communiqué, Loïc Terrenes estime que "la voix que l’on porte compte toujours pour les Lyonnais. Néanmoins, cette défaite, dans cette circonscription comme à l’échelle de la ville, doit nous pousser, progressistes et démocrates lyonnais, à se poser la question de notre avenir et de notre offre politique, mais aussi des visages qui l’incarnent".

"Comme citoyen, comme militant du camp présidentiel, comme président de l’association Confluences: Lyon Nous, je prendrai toute ma part dans ce vaste chantier", poursuit l'ancien conseiller ministériel, qui se rêve peut-être en futur visage du macronisme lyonnais, en lieu et place de Yann Cucherat, qui prend de plus en plus ses distances avec la politique au profit de son activité professionnelle.

Mais attention, Thomas Rudigoz et Anne Brugnera, déchus de leur mandat de député dimanche, seront aussi dans les parages.

Loïc Terrenes précise ainsi qu'il lancera à la rentrée une initiative "réunissant des jeunes acteurs de la société civile lyonnaise, experts dans leurs domaines, pour faire émerger une nouvelle génération progressiste capable de parler à tous, d’être force de proposition pour notre avenir et de préparer les futures échéances locales. En responsabilité, fort des suffrages obtenus lors de cette élection, je souhaite jouer un rôle central dans la préparation des futurs combats qui attendent notre famille politique à Lyon".

Reste à connaître la position de la droite lyonnaise par rapport à cette annonce. Son patron, Pierre Oliver, avait publiquement soutenu Loïc Terrenes pour le second tour des législatives, avant d'échanger avec lui dimanche soir en préfecture.