Après les législatives, Cindy Ferro demande au député Jean-Luc Fugit de "cesser immédiatement son comportement méprisant"

Mais dans la 11e circonscription du Rhône, les coups bas et petites phrases ont été légion.

Ce mardi, le député (Renaissance) réélu Jean-Luc Fugit donne une interview au Progrès dans laquelle il reproche à la candidate LR Cindy Ferro de ne pas avoir donné de consignes de vote pour le second tour et son duel avec le candidat LR-RN Alexandre Humbert Dupalais.

De quoi faire sortir de ses gonds Cindy Ferro.

Dans un communiqué, elle dit "assumer pleinement" de ne pas avoir appelé à voter pour lui ou pour son rival. "Je pense que les électeurs sont libres de faire des choix en fonction de leurs affinités politiques et ils l'ont prouvé lors de ce scrutin", poursuit la jeune candidate LR.

"La 'petite gamine' que je suis selon ses dires prend acte des menaces non voilées évoquées dans l’article, qui ne sont pas compatibles avec sa volonté affichée d’être le député de tous", s'offusque Cindy Verro, qui demande à Jean-Luc Fugit de "cesser immédiatement ce comportement méprisant et arrogant". "Ce vote l’oblige à la modestie, à l’humilité, au travail pour la circonscription et ses habitants, mais aussi l’exemplarité dans ses comportements, ses propos, le respect du débat démocratique mais surtout le respect des gens qu’ils aient voté pour lui ou non à l’un ou l’autre des deux tours", conclut-elle.