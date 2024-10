Finances de la Ville et de la Métropole de Lyon : "Le gouvernement veut nous fragiliser" s'émeuvent les Verts

Aux côtés de son maire Grégory Doucet, de son homologue vice-président aux Finances de la Métropole de Lyon Bertrand Artigny, l'élue lyonnaise a réuni les grands argentiers des autres villes françaises tenues par les écologistes comme Bordeaux, Grenoble ou Strasbourg.

L'objectif est de dénoncer les efforts réclamés aux collectivités territoriales par l'Etat. Car selon Audrey Hénocque et les autres signataires, "le gouvernement veut nous fragiliser pour compenser les conséquences de sa mauvaise gestion".

Les élus vont encore plus loin en reprochant à l'Etat de ne pas leur permettre de mettre en place leurs programmes, notamment en termes de transition écologique : "La conséquence des ponctions budgétaires et des diminutions de crédits annoncées par le gouvernement Barnier c’est priver d’environ 9 milliards d’euros les collectivités territoriales . C’est réduire ou supprimer les services publics rendus à nos concitoyens, et donc, faire le lit des idées d’extrême droite. C’est freiner ou stopper les investissements nécessaires à la lutte et à l’adaptation au dérèglement climatique, et donc, condamner les générations futures".

Audrey Hénocque chiffre la baisse des recettes de la Ville de Lyon à 25 millions d'euros en 2025, et Bertrand Artigny à 100 millions d'euros pour la Métropole.