Nouveau rassemblement pour Gaza ce samedi 2 août à Lyon

Alors que la situation humanitaire dans la bande de Gaza se dégrade, une nouvelle manifestation aura lieu à Lyon ce samedi 2 août. Le collectif 69 donne rendez-vous à partir de 15h place de la République.

La famine fait rage dans la bande de Gaza. Depuis 140 jours, les points de passage sont totalement fermés malgré un accord préalable sur un cessez-le-feu et un échange de prisonniers qu’Israël n’a pas mis en œuvre. A ce jour, ce sont 134 morts de faim et 100 000 enfants menacés de danger imminent de mort.

Le Collectif 69 exige donc un cessez-le-feu immédiat et permanent, ainsi que l’arrêt de la colonisation sauvage en Cisjordanie. Le collectif demande également à la France l’embargo général immédiat sur toutes les armes et composants, la reconnaissance immédiate et sans condition de l’Etat de Palestine, des sanctions contre l’Etat d’Israël, ainsi que la suspension de l’accord d’association UE/Israël.