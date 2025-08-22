Près de Lyon : un homme en situation irrégulière et en possession de drogue percute violemment un policier à Vénissieux avec sa trottinette

À Vénissieux, un jeune homme de 24 ans circulait en trottinette sur le boulevard Lénine, avant de se faire interpeller par un policier qui venait de le surprendre avec ses collègues en train de vendre de la drogue. Problème, l’individu, en tentant de prendre la fuite, a percuté violemment ce dernier avec sa trottinette électrique.

Après être également tombé, il s’est ensuite enfuit en courant, tout en tentant de dissimuler les produits stupéfiants. Manque de bol, la totalité de la drogue qu’il détenait a été retrouvée par les forces de l’ordre. Soit 20 grammes de résine et 7 grammes d’herbe de cannabis, ainsi que 13 grammes de cocaïne. Il possédait également 500 euros en liquide.

Le policier victime de l’accident de trottinette a été blessé à la tête, au thorax, au coude et à la cheville. Quant au dealer, un Malgache en situation irrégulière et sans domicile fixe, il a été placé en garde à vue.