"Marchons pour Gaza" : les pro-palestiniens de retour dans les rues de Lyon ce samedi

"Marchons pour Gaza" exhorte le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien.

Les manifestants réclameront un "cessez-le-feu total et permanent", "l'arrêt de la guerre contre le peuple palestinien", "la levée durabble du blocus de Gaza", "la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie", "l'arrêt des livraisons d'armes à Israël et de toute coopération militaire et sécuritaire" et "des sanctions contre Israël".

"Près de 30 000 morts, dont 70% de femmes et d’enfants, plus de 70 000 blessés, des dizaines de milliers de disparus, une population en danger de mort du fait de la famine et de la destruction du système de santé. Des dizaines de journalistes et de soignants tués. Des milliers de civils victimes d’arrestations arbitraires, de traitements inhumains et de disparitions forcées. Destruction des infrastructures, des habitations, des hôpitaux, des écoles, des sites culturels et historiques. Le pouvoir colonial israélien affame la population et va même, avec l’aide de colons, jusqu’à bloquer l’aide humanitaire", dénoncent les organisateurs.

La manifestation débutera ce samedi à 14h30 sur la place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon. Des centaines de participants sont attendus.

Ce vendredi, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme indiquait dans un rapport que l'expansion des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés pouvait "éliminer toute possibilité pratique d'établir un Etat palestinien viable" et était "équivalent au transfert par Israël de sa propre population civile vers les territoires qu'il occupe", ce qui peut constituer "un crime de guerre".