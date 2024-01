Conférence "Israël au tribunal" annulée : Laurent Wauquiez dénonce les "forces obscures" à l'université Lyon 2

Une décision dont se félicite Laurent Wauquiez. Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait écrit à Nathalie Dompnier pour lui demander d'agir, comme le Crif l'avait fait également.

Mais Laurent Wauquiez ne compte pas passer à autre chose. Car c'est déjà la seconde fois en quelques mois qu'il s'émeut que des conférences anti-Israël soient organisés au sein de l'Université Lyon 2.

S'il n'évoque pas d'éventuelles sanctions vis-à-vis de la faculté, il adopte un ton offensif : "La décision d’annuler la tenue de cette conférence est une décision sage. Mais elle doit surtout nous appeler à maintenir notre vigilance face à ces forces obscures qui veulent semer le chaos et la discorde. Nous sommes en parallèle en droit d'attendre que I'Université française soit, conformément à sa mission originelle, un lieu de lumières, de savoirs, de hauteur de vue et d'esprit critique; et non le réceptacle des discours les plus dogmatiques, excessifs et partisans. L’Université ne peut donner tribune à ces discours de haine. Nous y serons vigilants !"

Nathalie Dompnier est prévenue. A l'éventuelle prochaine conférence de ce type, la Région ne devrait pas se contenter de réclamer l'annulation de l'évènement, mais pourrait bien reconsidérer ses subventions.