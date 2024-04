Conflit israélo-palestinien : à l'université Lyon 2, Louis Boyard porte le message de Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon

Mercredi soir, Louis Boyard poursuivait sa tournée des facultés avec une conférence donnée à Lyon 2 en compagnie d'un autre député LFI, le villeurbannais Gabriel Amard, ainsi que la colistière Emma Fourreau, candidate aux européennes. Organisé par l'association La Conf' Lyon 2, l'évènement était intitulé "La jeunesse est engagée".

Et le parlementaire insoumis a donc évoqué le conflit israélo-palestinien devant 300 étudiants revendiqués dans l'amphithéâtre Laprade sur les quais du Rhône, profitant de cette tribune autorisée pour porter le message de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, dont la conférence programmée ce jeudi venait d'être annulée dans le Nord. "Parce que tant qu'on a une liberté d'expression à l'université, on doit s'en servir", indiquait-il.

"Ce qui aurait dû être dit, c'est que tuer 30 000 personnes, des milliers de femmes et enfants, ce n'est pas un droit à se défendre. Que nous ne sommes pas d'accord, alors que la cour internationale de justice, alors que le conseil de sécurité de l'ONU demandent urgemment un cessez-le-feu, ils (Israël ndlr) continuent malgré tout à mener un génocide. Nous ne sommes pas d'accord pour que la France continue à livrer des armes à un pays qui se livre à un génocide", déclarait Louis Boyard, terminant sous les applaudissements de l'assemblée d'étudiants.

À Lille, ils ont empêché @JLMelenchon et @RimaHas de prendre la parole pour la paix.



Alors ce soir soir à l’université de Lyon je l’ai dit pour eux.



Cessez le feu.



Cessez le génocide à Gaza,



Que la France cesse de livrer des armes au Gouvernement Israélien. pic.twitter.com/bcChgiU1Kj — Louis Boyard (@LouisBoyard) April 17, 2024