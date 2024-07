Une historienne de la santé à la tête de l’Université Lyon 2

Isabelle von Bueltzingsloewen a été élue à la tête de l’Université Lyon 2 et prend la suite de Nathalie Dompnier. Cette dernière avait démissionné en juin dernier suite à son élection à la tête de la ComUE Lyon Saint-Etienne (une structure qui tente désespérément de faire prévaloir une logique de partenariat plutôt que d’âpre compétition entre les établissements du supérieur du Rhône et de la Loire).

Isabelle von Bueltzingsloewen est historienne de formation, elle a soutenu une thèse en 1992, thèse qui porte sur l’enseignement clinique en Allemagne au XIXè siècle.

Son mandat est prévu pour durer jusqu’au terme de celui que Nathalie Dompnier avait obtenu par les suffrages des membres de l’Université Lyon 2 en octobre 2020, soit février 2025.

"Je suis prête à consacrer toute l’énergie nécessaire, en lien avec l’ensemble de la communauté universitaire, pour que notre université garde le cap, continue de rayonner mais surtout d’offrir la meilleure formation possible à nos étudiantes et étudiants, quelles que soient leurs origines et leur projet", a réagi la nouvelle présidente.