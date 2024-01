Conférence "Israël au tribunal" à l'université Lyon 2 : Laurent Wauquiez réclame son annulation

La collectivité est-elle en passe de se trouver un nouvel adversaire avec l'Université Lyon 2 ?

Laurent Wauquiez a en tout cas pris sa plume pour écrire à la présidente de la faculté Nathalie Dompnier, après l'annonce d'une conférence qui se tiendra ce jeudi dans les locaux de l'université sur les quais du Rhône.

Intitulée "Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide ? Israël au tribunal !", elle sera animée par l'avocat lyonnais Gilles Devers.

Et pour Laurent Wauquiez, "le titre en lui-même suffit à comprendre la rhétorique à l'oeuvre derrière cette conférence. C'est celle diffusée, dès le lendemain du 7 octobre, par des discours militants consistant à mettre sur le même plan l'attaque terroriste du Hamas et la réponse militaire de l'Etat d'Israël".

Dans son courrier à Nathalie Dompnier que nous avons pu consulter, le président LR de la collectivité estime que "la responsabilité de ne pas jeter de l'huile sur le feu d'une situation plus incandescente que jamais nous incombe à tous".

"Nous sommes en droit d'attendre que l'Université française soit, conformément à sa mission originelle, un lieu de lumières, de savoirs, de hauteur de vue et d'esprit critique ; et non le réceptacle des discours les plus dogmatiques, excessifs et partisans", poursuit Laurent Wauquiez, réclamant alors une décision forte de la part de la présidence de l'université Lyon 2.

"Le maintien de cette conférence dans l'enceinte de votre établissement aurait tout d'une provocation", conclut-il.

De leur côté, les organisateurs se félicitent que l'évènement soit déjà complet.