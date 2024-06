Lyon : la Région des Lumières désormais intégrée à la Fête des Lumières

Ce vendredi, Laurent Wauquiez, président de la Région a présenté le programme du Festival Région des Lumières qui se déroulera aux quatre coins de l’Auvergne-Rhône-Alpes, du 6 juillet au 21 septembre.

Vue sur la statue de la Vierge-Marie en or, Philippe Castaing, directeur de la fondation Fourvière et Sophie Rotkopf, vice-présidente déléguée à la Culture se renvoient la balle "puisque les grandes annonces sont réservées au président".

La Basilique à nouveau sous les projecteurs

"Nous avons le plaisir d’annoncer le retour du Festival Région des Lumières sur le site de Fourvière", annonce Laurent Wauquiez. Pour rappel, la Basilique de Fourvière avait été privée d’illumination en 2023 pour la Fête des Lumières.

En cause, une mésentente entre la Région et la Ville de Lyon qui n’avaient pas réussi à se mettre d’accord. Les illuminations sur le lieu saint avaient débuté le 14 décembre, soit six jours après la célébration de la Fête des Lumières.

Pour l’année 2024, la basilique sera donc au cœur de la Fête des Lumières jusqu’aux fêtes de Noël. Malgré une annonce qui devrait ravir les Lyonnais, la Région n’a pas prévu de nouveau spectacle. Petits et grands pourront découvrir une deuxième version de "l’Ode à la Femme" avec des effets spéciaux supplémentaires.

Une grande annonce qui fait de l’ombre aux communes

Dans le Rhône, la commune de Theizé-en-Beaujolais a répondu présent au festival Région des Lumières. Au programme, une projection 100% locale sur le Château de Rochebonne qui verra ses courbes magnifiées grâce à la lumière du 24 août au 15 septembre.

Les spectateurs pourront découvrir un château partiellement rénovée grâce au financement de la Mission Patrimoine 2023 menée par Stéphane Bern, animateur radio célèbre pour son émission Secrets d’Histoire. Un concert de lancement du festival devrait avoir lieu le 24 août en soirée mais la commune n’a encore pas confirmé sa tenue.

Le spectacle de sons et lumières créé par Les Allumeurs de Rêves mettra en avant le patrimoine et les traditions du Beaujolais comme ses vignes ou encore les Gnolus, petits personnages de chasses au trésor populaire dans la région. En parallèle, la ville accueillera la 20ème édition du Festival Les Rendez-vous de Rochebonne qui met à l’honneur la musique classique du 13 au 15 septembre prochain.

Pour l’occasion, les participants ont aidé à la composition des morceaux pour le spectacle de Gilbert Coudène. "Quelques soient les cultures ou les âges, il n’y a qu’un seul langage : la lumière" termine fièrement le directeur artistique.