Aides de la Région gelées : plusieurs députés du Rhône critiquent Laurent Wauquiez et soutiennent l'Université Lyon 2

Laurent Wauquiez, plus que l'actuel président Fabrice Pannekoucke, se retrouve ainsi conspué par les parlementaires rhodaniens de gauche.

Gabriel Amard, député LFI de Villeurbanne, accuse le député de Haute-Loire d'utiliser "son mandat régional comme un instrument de répression idéologique".

"Vous sanctionnez une université pour des choix pédagogiques qui ne vous plaisent pas, et alimentez le sale fantasme d’un ‘islamo-gauchisme’ universitaire, dans le seul but de flatter votre frange réactionnaire en vue des élections internes des LR. C’est une attaque grave contre la liberté académique, le pluralisme et l’autonomie des universités publiques", poursuit le parlementaire insoumis, apportant son soutien à l'Université Lyon 2.

"La liberté académique vaut mieux que la course de petits chevaux du congrès des Républicains !", réagit aussi Anaïs Belouassa Cherifi, députée LFI de Lyon.

Quant à Abdelkader Lahmar, le député insoumis de la 7e circonscription, il traite Laurent Wauquiez de "charlatan" : "Utiliser les fonds publics pour financer l'émancipation à travers l'université ? Là, c'est non. Laurent Wauquiez est un adversaire de tout ce que la République cherche à construire de juste, d'universel et de laïc..."

Enfin, pour l'écologiste Marie-Charlotte Garin, Laurent Wauquiez a inventé "le délit d’opinion universitaire. Profs et étudiants devront-ils prouver leur alignement politique pour garder la lumière allumée ?"