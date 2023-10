Lyon : un député du Rhône condamne l’invitation d’une organisation classée terroriste à une conférence de l’Université Lyon 2

"Colonisation et apartheid israélien, quel avenir pour les Palestiniens ?", tel est l’intitulé d’une conférence qui doit se tenir ce jeudi sur le campus des quais du Rhône de l’Université Lyon 2. Mais là n’est pas le problème. Ce qui fait polémique, c’est que l’invitée d’honneur n’est autre que Maryam Abu Daqqa, une des chefs de file de l’organisation du Front Populaire pour la Libération (FPLP) de la Palestine à Gaza. Problème : le FPLP est reconnu comme une organisation terroriste par l'Union européenne et les Etats-Unis.

Deux députés, Alexandre Portier (député de la 9ème circonscription du Rhône) et Meyer Habib (député des Français établis hors de France) condamnent cette participation. "On ne peut dire que l’on combat l’antisémitisme et le terrorisme et accepter que notre université publique, financée par nos impôts, donne une tribune à une représentante d’une organisation terroriste : la ministre doit intervenir", indique Alexandre Portier dans un communiqué de presse.

Ces deux députés, et d’autres de leurs collègues dont Eric Ciotti et Olivier Marleix, ont adressé une lettre à la ministre Sylvie Retailleau en lui demandant d’interdire la tenue de cette conférence.

Le Crif a déjà demandé son annulation et assure que la maintenir serait "une violation grave des valeurs de la République française, des principes de l’université et représente une offense envers la communauté juive".

De son côté, l’Université Lyon 2 estime que : "Sous réserve d’une contre information des services de la Préfecture, la personne invitée à témoigner ne fait pas l’objet d’une procédure juridique ou d’une interdiction de présence sur le sol français. De par ces éléments l’Université n’a pas de raison de refuser la tenue de cet évènement, mais sera très vigilante quant à son déroulement".