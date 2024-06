Avantage Nicolas Daragon pour succéder à Laurent Wauquiez à la tête de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Ce mardi, en Haute-Loire où il sera candidat aux législatives les 30 juin et 7 juillet, il n'a pas villipendé Eric Ciotti et son alliance avec le RN. Et il n'a pas non plus évoqué clairement son avenir en cas de victoire le 7 juillet.

Car concrètement, si Laurent Wauquiez est élu député de la 1ère circonscription de Haute-Loire, il ne pourra pas cumuler avec la présidence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'ancien patron des Républicains entretient un faux flou puisque pour tout le monde, à commencer par lui, la situation est claire : ultra-favori dans son fief, il siègera à l'Assemblée nationale dès la rentrée.

Ce qui veut dire qu'à l'Hôtel de Région à la Confluence à Lyon, sa succession est lancée. Et comme toujours, il y a des champions, des favoris, des personnes persuadées que la France n'attend qu'eux et des coups fourrés.

Selon nos informations, deux successeurs naturels se détachent largement. Et parmi eux, l'un marquerait davantage de points aux yeux de Laurent Wauquiez à qui il reviendra de désigner celui qui gèrera la collectivité à sa place.

Logiquement, Stéphanie Pernod Beaudon, sa 1ère vice-présidente à l'Economie, rêve du job. L'Aindinoise doit toutefois faire face à la féroce concurrence de Nicolas Daragon, maire de Valence et vice-président aux Finances.

Le second serait en pole, notamment parce qu'il ne poserait aucun problème en 2027, lorsque le prochain Président de la République procèdera très certainement à une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, pour rendre son siège à Laurent Wauquiez.