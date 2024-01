Deux ans après avoir sucré les subventions de Sciences Po Grenoble parce que trop "woke", la Région se rabiboche

​Fin 2021, Laurent Wauquiez décidait de sanctionner Sciences Po Grenoble, alors empêtrée dans une affaire de professeurs dénoncés par les élèves pour le contenu de leurs cours. "Les militants de théories “woke”, de l’écriture inclusive, ou de pratiques communautaristes, ont aujourd’hui confisqué le débat", indiquait le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, tout en fermant le robinet des subventions.

Ce mardi, plus de deux ans après la sanction, les deux camps se sont rabibochés. Sciences Po Grenoble a signé le Contrat d'engagement républicain de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en présence de Gabriele Fioni, recteur délégué pour l'Enseignement supérieur.

"Sa signature vise à s’assurer que préalablement à l’octroi d’aides que les structures avec lesquelles la Région s’engage respectent ces valeurs, respectent la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité et ne dérogent d’aucune sorte aux lois prohibant le racisme et l’antisémitisme. Cette signature va permettre de garantir l’éligibilité de Sciences po Grenoble aux différents dispositifs régionaux, notamment le dispositif de bourses de mobilité "Bourse Région Mobilité Internationale Étudiants"", précise la Région dans un communiqué.

"Je remercie la vice-présidente Catherine Staron ainsi que la Recteur délégué Gabriele Fioni pour le dialogue constant qui permet aujourd’hui aux étudiants de Sciences Po Grenoble de bénéficier de nouveau des bourses de mobilité internationale", a ainsi réagi Sabine Saurugger, directrice de Sciences Po Grenoble.

La paix sera-t-elle durable ?