Renaud Pfeffer : "On arrive à faire reculer la délinquance avec de la volonté"

Le maire de Mornant peut afficher de bons chiffres concernant la délinquance dans les transports de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. En cumulé, c'est une baisse de plus de 50% sur les deux dernières années par rapport à 2019.

"On a déployé des outils de sécurité : 2300 caméras dans les gares, on a équipé tous nos trains en vidéosurveillance, on a doublé les effectifs de police ferroviaire, on a offert la gratuité de nos transports régionaux aux forces de l'ordre", se félicite le vice-président chargé de la Sécurité.

"C'est un ensemble de mesures qui fait qu'on arrive à faire reculer la délinquance avec de la volonté", poursuit-il.

En tant qu'édile LR, Renaud Pfeffer voit certains de ses collègues du Rhône et de la Métropole de Lyon être punis par la préfète concernant le manque de logements sociaux. "Le dialogue entre les autorités et les collectivités doit être plus fluide", prône-t-il.

