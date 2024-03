Tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes : les stations de ski ont toujours la cote

Ce mardi, au Sofitel de Lyon Bellecour, le pôle tourisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait le point sur l’hiver 2024. Etabli selon l’indicateur de fréquentation des hébergements marchands, le bilan de la saison hivernale est meilleur que celui de l’année dernière, malgré le faible enneigement des stations de moyenne montagne. En effet, le taux d’occupation des hébergements sur le mois de février est de 86,6% en moyenne. C’est 4,9 points de pourcentage de plus par rapport à 2023 (81,7%).

Toujours selon les chiffres de la Région, tous les types d’hébergements disponibles dans les stations d’Auvergne-Rhône-Alpes ont une fréquentation en hausse comparé à l’année dernière. Parmi eux, les résidences de tourisme se sont distinguées avec un pic à 94,5% d’occupation (+7 points que 2023), mais aussi les locations de particulier à particulier qui rattrapent progressivement le secteur professionnel avec 82% de remplissage soit une percée de 5,8 points par rapport à l’année dernière.

Un bilan positif permis par un rattrapage décisif lors des fêtes de fin d’année, alors que le manque de neige contraignait de nombreuses stations à repousser ses dates d’ouverture. Après un démarrage catastrophique en décembre, la fréquentation d’établissements hôteliers a très vite retrouvé un niveau supérieur à 2023, et ce dès Noël. Les stations de haute altitude ont particulièrement été prises d’assaut, par des familles appétentes à l’air montagnard et à une clientèle étrangère demandeuse, notamment en provenance des Pays-Bas et d’Allemagne.

Les nuitées néerlandaises et allemandes ont respectivement évolué de 14,2 et 10,3 points en 2024. Malgré une baisse de fréquentation cette année, la clientèle britannique reste la plus friande de nos massifs puisqu’elle représente un tiers des nuitées internationales l’hiver.

Préparer l’après

"La saison s’avère globalement positive, avec de très bons résultats. On a une confirmation de l’intérêt pour les territoires de montagne", a commenté Fabrice Pannekoucke. Le président d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme espère s’appuyer sur ce socle pour diversifier les activités face à l’urgence climatique : "Le ski n’est pas fini, c’est une locomotive essentielle pour prévoir des activités complémentaires comme le VTT, les musées, la vie locale… Il faut être agile et savoir s’adapter".

Pour l’heure, la Région table sur une fin de saison au taux d’occupation supérieur à 2023, notamment avec les récentes chutes de neige et le week-end à rallonge de Pâques qui tombe fin mars. Pile quatre ans après l’annonce du confinement, la longue traversée du désert qu’a subi le secteur de l’hôtellerie semble définitivement terminée selon Fabrice Pannekoucke : "On a recapitalisé toutes les formes d’hébergement depuis 2019, sur la fréquentation globale et étrangère. Le sujet est complétement derrière nous".

T.J.