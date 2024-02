Bernard Lejeune : "Un rapport sur les stations de ski face au réchauffement climatique"

La Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes vient de rendre un rapport sur les stations de ski face au réchauffement climatique. Ce sont 42 stations du territoire qui ont été auditées. Et selon Bernard Lejeune, "la situation actuelle est fragile sur le plan financier et économique". Et si on rajoute le problème climatique à l'horizon 2050, "la situation ne va faire qu'empirer".

Il revient aux communes et à la Région de s'adapter. "La transition touristique va vraiment se poser. La Région a commencé à se poser la question du tourisme 4 saisons", poursuit le président de la CRC.

Il est parfois encore compliqué de faire comprendre que les canons à neige sont presque devenus obsolètes : "La transition est difficile à accepter. Le rapport doit être un électrochoc pour que l'on regarde les choses en face et accompagner ce changement".

Le rapport propose par exemple de rajouter une taxe sur les forfaits de ski. "Cela permettrait que les grandes stations qui ont encore de la neige puissent contribuer à un fonds de solidarité pour aider les petites stations dans leur transition", indique Bernard Lejeune.

