Candidat au rachat de la station des Gets, Tony Parker porte plainte contre la mairie

Propriétaire du domaine skiable Villard-de-Lans-Corrençon depuis 2019, Tony Parker sollicitait ces derniers mois le rachat de la station des Gets, en Haute-Savoie. Mais sur le dossier, les Haut-Savoyards s’avèrent plus durs en affaires que les Isérois, au point que l’entrepreneur basé à Lyon ne le mène sur le terrain judiciaire. Ce lundi, le président de l’ASVEL aurait déposé plusieurs recours contre la commune des Gets, devant le tribunal administratif de Grenoble.

Tony Parker reproche à la mairie d’avoir subitement interrompu l’appel d’offres le 18 décembre dernier, auquel il s’était manifesté via sa société Infinity Nine Moutains (INM). Selon Le Parisien, il envisagerait même de porter plainte contre le maire Henri Anthonioz en personne, pour "favoritisme". Ce dernier aurait volontairement fermé l’appel d’offres après avoir pris connaissance de celle de TP, pour privilégier la candidature d’une société anonyme dont il est le PDG !

Une méthode musclée, visant à mettre l’homme d’affaires hors-jeu. L’édile nie avoir été approché par Tony Parker, et explique avoir choisi son option personnelle en raison de la durée de la procédure établie à 25 ans : "Je me suis dit qu’il n’était pas possible de continuer dans cette voie, alors que l’on est dans un contexte de réchauffement climatique (…) J’ai donc choisi une porte de sortie en proposant la création d’une société publique locale, qui réunirait des communes voisines".

Le duel judiciaire enclenché par l’ancien meneur des Spurs de San-Antonio promet d’être engagé, contre un adversaire habitué aux acrobaties. En effet, la mairie des Gets faisait déjà l’objet d’une enquête il y a deux ans pour suspicion de conflits d’intérêts concernant la gestion de ses remontées mécaniques. En sera-t-il de même pour la vente de son domaine ?