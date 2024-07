Show pyrotechnique et pluie d'hommages : le maillot n°9 de Tony Parker chez les Bleus retiré à Lyon

Le mythique maillot n°9 de Tony Parker en équipe de France a été retiré ce vendredi soir à l'occasion de la double rencontre France-Serbie à la LDLC Arena.

Les près de 10 000 spectateurs ont dû attendre la fin des deux matchs pour assister à l'hommage rendu par la Fédération française de basket. Et cet hommage a été à la hauteur du joueur aux 181 sélections entre 2000 et 2016 et qui a glané 4 médailles à l'Euro dont une en or en 2013.

Après les traditionnels discours, notamment de Nicolas Batum et du fidèle Boris Diaw, Tony Parker a rendu hommage à tous ses entraîneurs, dont Vincent Collet et Pierre Vincent et à quelques joueurs, comme l'ancien Villeurbannais Antoine Diot. TP qui n'a pas oublié d'adresser un message d'encouragements à l'équipe qui va disputer les Jeux Olympiques cet été.

Accompagné de ses enfants et de sa compagne, Agathe Teyssier, l'ancien meneur des Spurs a été acclamé par les supporters, tous restés pour l'occasion, après la diffusion d'une vidéo retraçant les meilleurs moments de sa carrière.

Puis est venu le moment de retirer le n°9, qui a été élevé dans les airs, alors qu'un véritable show pyrotechnique a enflammé la LDLC Arena, laissant peut-être quelques traces sur le parquet.

Mais qu'importe, la fête s'est poursuivie, avec un spectacle de danse et la présence d'Abou Debeing, venu interpréter le bienvenu Petit Génie.

Tony Parker a alors été porté en triomphe par tous ses amis dont Gaëtan Muller, président délégué de l'ASVEL, Marie-Sophie Obama, la dirigeante de l'ASVEL féminin ou encore le chanteur Matt Pokora.

Il était difficile pour les spectateurs de laisser les tribunes. Les messages rappelant la fermeture imminente de la LDLC Arena ont dû être diffusés en boucle, mettant un terme à une soirée qui restera gravée dans les annales du sport français.

F.L.