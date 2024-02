Le haras de Tony Parker récolte 1 million de fonds en 50 minutes

L’ancien basketteur Tony Parker, désormais reconverti dans les affaires, a acheté un haras en 2021, situé au Domaine de Quétiéville, dans le Calvados. Le jeudi 22 février, ce sont plus de 2 800 investisseurs particuliers, qui ont œuvré pour l’opération de financement participatif via la plateforme Bricks.co. Au total, 1 072 000 euros ont été atteints en moins de 50 minutes et 700 000 euros étaient levés en seulement 5 minutes.

Investisseur et ambassadeur de Bricks.co, Tony Parker avait déjà réussi en novembre 2023 à atteindre 1 million d’euros en seulement une heure, pour financer son château de Saint-Laurent dans le Vaucluse.

Des travaux d’agrandissement

Le but de cette initiative est de pouvoir agrandir le haras et de doubler sa capacité d’accueil. “Notre ambition est que les élèves du Domaine de Quétieville brillent au plus haut niveau et nous visons plus particulièrement les courses d’ici 2 ans“, déclarait l’ancien sportif.

