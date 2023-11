Le château de Tony Parker récolte 1 million d’euros de financement participatif en moins d’une heure !

"Ce château représente bien plus qu’un investissement immobilier, c’est une partie de mon histoire que je souhaite partager. Associer ma passion pour le vin à celle du sport, tout en offrant la chance de vivre des moments privilégiés, est une façon de remercier mes fans et de leur ouvrir les portes d’un univers qui me tient à cœur." Tels étaient les mots de Tony Parker pour annoncer sa campagne de financement participatif près d’un an après son achat du château Noël Saint-Laurent à Morières-lès-Avignon dans le Vaucluse.

Les fans étaient en effet au rendez-vous puisque la plateforme Bricks en charge de la campagne en question a récolté plus d’un million d’euros en près de 45 minutes. Ce sont exactement 3420 investisseurs privés qui ont répondu à l’appel de l’ancien basketteur français ; le montant minimum de l’investissement débutait à 10 euros afin de permettre "au plus grand nombre de participer à écrire l’histoire d’un patrimoine d’exception".

Les fonds récoltés vont non seulement servir à rénover le château mais aussi à offrir de nouveaux équipements et outils aux 40 hectares de vignes qui devraient se convertir à l’Agriculture Biologique.

"Assister à un tel enthousiasme est incroyable ! Cela démontre la force de l’investissement participatif, et la passion que nous avons pour notre patrimoine français. Je suis honoré de partager cette aventure avec autant d’investisseurs enthousiastes", a réagi le principal intéressé dans un communiqué de presse. Un tirage au sort parmi les investisseurs aura également lieu afin de permettre 250 privilégiés de visiter le château en mai prochain en présence de Tony Parker.