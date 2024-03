Le recours de Tony Parker contre la mairie des Gets rejeté par le tribunal administratif

Tony Parker a perdu le bras de fer. Opposé à la mairie des Gets, commune de Haute-Savoie dont il voulait reprendre la gestion de la station de ski par sa société Infinity Nine Mountains (INM), l’homme d’affaires n’a pas obtenu ce qu’il voulait devant le tribunal administratif de Grenoble. Le recours qu’il a déposé pour détournement de procédure et favoritisme, suite à la création d’une société publique locale par le maire des Gets Henri Anthonioz, n’a rien donné.

L’instance judiciaire a donné raison à la commune haut-savoyarde, estimant que rien ne démontre "l’illégalité de la procédure qui avait été mise en place par la commune des Gets". Cette dernière était reprochée d’avoir subitement clôturé l’appel d’offres après consultation de l’offre de Tony Parker, pour privilégier celle de son propre maire !

Ce jeudi, l’avocat des Gets paraissait très confiant : "A priori, c’est la fin du contentieux. Il y a toujours la possibilité d’un recours sur le fond, mais le juge des référés a estimé qu'il n'y avait aucun moyen de nature à justifier de l'illégalité de la procédure, donc il est vraisemblable que les requérants se désisteront", a-t-il confié à France Bleu.

Même si INM ne se désiste pas, le contrat de délégation pourra désormais être accordé à la société publique locale des Gets, qu’elle partage avec la commune voisine de Verchaix. Une attribution qui scellerait définitivement la défaite de Tony Parker dans ce dossier peu évident.

Déjà propriétaire de la station de ski de Villard-de-Lans, dans le massif du Vercors côté Isérois, TP ne devrait pas parvenir à étendre l’empire des neiges qu’il aspire à créer. La faute à une commune haut-savoyarde à la mairie plus habile juridiquement, favorisant l’entre-soi au détriment de l’ouverture à de nouveaux investisseurs.