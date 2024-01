Dans "Qui veut être mon associé ?", Tony Parker investit 375 000 euros dans une start-up lyonnaise

C’est une avancée significative dans le business mené par les entrepreneurs Anthony Tabuyo et Jovien Chappex, co-fondateurs de Urgentime, un service innovant dans les secours d’urgence. Le projet de cette start-up lyonnaise a convaincu dans la saison 4 de l’émission "Qui veut être mon associé ?", diffusée sur M6 les mercredi soir. En effet, le président de l’ASVEL Tony Parker et le fondateur du site de rencontres Meetic Marc Simoncini ont décidé de s’associer au projet.

Au même titre que ce dernier, TP a accepté d’investir 375 000 euros dans Urgentime, en échange de 15% de la société. Avec ce deal, les entrepreneurs lyonnais repartent de l’émission avec 750 000 euros en poche, mais en ayant cédé 30% de leur affaire, alors qu’ils espéraient n’en lâcher que 7% pour 300 000 euros. Finalement, le deal aura été doublé par Urgentime, confiant quant à la doublette d’investisseurs Parker-Simoncini.

"J’adore, car je viens d’un sport collectif et on gagne ensemble. Je crois beaucoup à la devise "l’union fait la force" et je pense qu’avec Marc on peut faire une bonne équipe. Donc j’accepte avec plaisir", a réagi Tony Parker dans l’émission.

Un service destiné aux urgentistes, qui permet de convertir des appels en visios

L’idée d’Urgentime a germé dans la tête du co-fondateur Anthony Tabuyo, victime d’un grave accident de moto en 2013, où il a failli être paralysé à vie. De cette peur bleue, l’entrepreneur a imaginé un outil qui permettrait aux régulateurs du SAMU d’établir une connexion vidéo avec les témoins d’un accident, pour établir un diagnostic plus affiné et indiquer les gestes de premier secours à réaliser. Un gain de temps précieux déjà utilisé par les professionnels de santé.

Lancée en 2020, l’affaire a déjà séduit chez les urgentistes, puisqu’un quart des SAMU français utilisent le service. Urgentime, par le bras long de son co-fondateur Anthony Tabuyo, s’est aussi exporté aux Etats-Unis, où il réalise une entrée fracassante avec 900 centres reliées au "911" américain, qui regroupe les pompiers, la police et les urgentistes.