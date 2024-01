M6, A42, A47... le point sur les blocages des agriculteurs près de Lyon ce jeudi matin

La M6 est actuellement coupée ce jeudi matin à la circulation au nord de Lyon. La situation s’annonce compliquée également autour du Puy-en-Velay, Valence et Toulon. Des blocages sont à prévoir dans la Loire sur l’A72.

Une mobilisation des agriculteurs est attendue jeudi sur l’autoroute A42, venant s’ajouter aux perturbations sur la route métropolitaine M6 et sur le nœud de Ternay.

La préfecture du Rhône recommande plusieurs déviations.

Concernant l’autoroute A42 / Nœud des Îles (est), la circulation sera coupée sur l’autoroute A42 entre le nœud A42/N346/A46N et le boulevard périphérique, dans les deux sens. Il est recommandé d’emprunter l’A43 et la RN346 (rocade est) dans les deux sens.

Pour l’autoroute A47 / Nœud de Ternay (sud), la circulation est coupée sur l’autoroute A47 entre le nœud de Ternay A7/A46sud et l’échangeur 11 (La Madeleine), dans les deux sens. Les bretelles d’accès à l’autoroute A47 depuis les autoroutes A7 et A46sud sont également fermées. Il est recommandé d’emprunter la D342 et A450 dans les deux sens. Le trafic local sur A47 via le pont de Givors entre Chasse-sur-Rhône et l’échangeur n°9.1 Givors reste possible.

Enfin, concernant la M6 / Porte de Lyon (nord), la circulation est coupée sur la route métropolitaine M6 après la jonction avec l’autoroute A89 dans le sens Paris / Lyon, et à hauteur de la sortie 35 (Écully) dans le sens Lyon / Paris. La bretelle d’accès à Lyon depuis l’autoroute A89 est également fermée. Il est recommandé d’emprunter l’A46 et la RN346 (rocade est) dans les deux sens.

Réunion avec les ministres

On notera les premières actions en Île-de-France ce matin, des opérations escargots vont être menées. Du côté de Clermont Ferrand l’A71 est toujours bloquée. Des perturbations sont attendues à Bordeaux, Agen, Pau, et sur l’A63 dans le sud-ouest où le trafic est bloqué en direction de l’Espagne. L’A9 vers Nîmes sera aussi visée par des blocages, tout comme l’A54 vers Marseille.

Gabriel Attal reçoit d’ailleurs les ministres concernés par le dossier ce jeudi matin, avant l’annonce de mesures attendues demain pour faire face à la colère des agriculteurs. Les syndicats dont la FNSEA appellent le gouvernement à prendre en compte "l’intégralité" de leurs demandes.