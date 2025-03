200 000 euros promis lors de "Qui veut être mon associé" mais non versés : Tony Parker répond

L’ex-star du basket et investisseur, répond aux accusations qui le désignent comme ayant échoué à honorer son engagement de 200 000 euros envers une candidate de l’émission Qui veut être mon associé ? diffusée sur M6.

Dans une enquête publiée par Radio France, il est reproché à l’ex-joueur de NBA de ne pas avoir respecté sa promesse d’injecter la somme dans une start-up d’une entrepreneure participant à l’émission.

« Des raccourcis » de la part des médias

Dans une interview pour Le Progrès, Tony Parker a apporté des éclaircissements sur cette affaire et a dénoncé "les raccourcis" qu’il juge injustes. Selon lui, l’engagement de 200 000 euros avait été conditionné à des vérifications approfondies (due diligences), et aucun investissement n’est fait à ces étapes : "On ne va pas faire un business en vingt minutes de présentation", affirme-t-il.

De plus, Tony Parker a également souligné que l’accord initial impliquait un partage de l’investissement avec Marc Simoncini, l’un des autres jurés de l’émission. Chacun était censé injecter 100 000 euros, et c’est après un examen minutieux du projet que la décision de ne pas investir a été prise.

"J’aurais pu investir mon argent aux États-Unis"

L’ancienne star de NBA a pointé du doigt la mise en avant de cette histoire au détriment des autres deals qu’il a réalisés avec succès. "C’est dommage et injuste que l’on essaie de taper sur les gens qui investissent en France. J’aurais pu prendre mon argent et investir aux États-Unis", conclut-il.