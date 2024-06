Législatives : Laurent Wauquiez candidat en Haute-Loire et magnanime avec Eric Ciotti

En rejoignant son ancien fief pour la campagne des législatives des 30 juin et 7 juillet, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes entend peser car "il y a un risque d'effondrement des institutions, surtout frappé par le niveau d'abaissement de la politique, dans le buzz, déconnecté des réalités du terrain".

S'il venait à l'emporter le 7 juillet prochain et souhaiterait siéger à l'Assemblée, il devrait démissionner de la présidence de la Région.

Lors de sa conférence de presse, Laurent Wauquiez a essentiellement évoqué sa candidature et son projet altiligérien.

Alors que dans le même temps, les Républicains se déchiraient concernant la décision d'Eric Ciotti de se rapprocher du Rassemblement national...

Laurent Wauquiez s'est contenté d'une petite remarque à ce sujet : "Je n'y crois pas. Je crois à la politique qui est faite dans la clarté, on ne trahit jamais".

Un peu plus tôt sur ses réseaux sociaux, le président de la Région estimait que "le devoir de la droite républicaine est de proposer une parole claire et indépendante entre l'impuissance du 'en même temps' et le saut dans l'inconnu du RN. Il n'y a aucun avenir pour les combinaisons d'appareil. C'est la voix que je porterai, sans aucune compromission, quelles que soient les circonstances".

On aura connu remontrance plus féroce et claire à l'encontre d'Eric Ciotti. Le patron du groupe LR à l'Assemblée Olivier Marleix a par exemple appelé à la démission du président du parti.