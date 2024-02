Lyon : des militants d’extrême droite vandalisent le local de l’UNEF de l’université Lyon 2

L’UNEF est un syndicat étudiant qui milite à Lyon pour “défendre l’égalité de tous face au savoir en termes d’accès et de réussite“. Nous pouvons également lire sur le site de l’université Lyon 2 qu’il permet de “défendre l’idée d’une université démocratisée, gratuite, laïque et métissée dans le cadre d’un véritable service public de l’enseignement supérieur“. Ainsi, ce syndicat se mobilise et condamne l’extrême droite, qu’il qualifie de “raciste, xénophobe, lgbt+phobes…“.

Au sein des universités lyonnaises, des tensions persistent entre les deux opposés depuis des décennies et à l’approche des élections du Crous, elles sont palpables. En effet des groupes d’extrême droite figurent parmi les listes des élections à venir et l’UNEF ne semble pas apprécier ces candidatures.

C’est ce mardi matin que les membres de l’UNEF ont découvert les dégradations de leur local. En arrivant, ils ont constaté plusieurs actes de vandalisme commis par des groupes d’extrême droite. Sur la porte des stickers “France Nationaliste“ ont été collés, des croix celtiques et des fleurs de lys ont été dessinées. Des symboles aux connotations transparentes, assimilés au GUD, une organisation étudiante française d’extrême droite réputée pour ses actions violentes. Sur le local, il était également inscrit “good night left side“ (“bonne nuit la gauche“), une référence connue pour ce mouvement.

L’UNEF a réagi en affirmant que “cette attaque vise clairement à intimider et restreindre les militants de l’UNEF via la menace de représailles“. La secrétaire générale du syndicat étudiant a exprimé dans un communiqué que le local de Solidaires Etudiants avait lui aussi été recouvert de plusieurs stickers similaires.