Conférence pro-palestinienne à Lyon 2 : le maire de Bron n'est plus "fier" d'avoir l'université sur sa commune

En laissant se tenir sur son campus des quais la conférence "Colonisation et apartheid israélien, quel avenir pour les Palestiniens ?" en présence de Maryam Abu Daqqa, leader du Front populaire de libération de la Palestine, la direction s'est attiré les foudres de l'ambassade d'Israël en France ou encore de Laurent Wauquiez, qui menace de couper tout lien entre sa Région Auvergne-Rhône-Alpes et la faculté.

Forcément, les attaques du Hamas en Israël depuis samedi donnent une toute autre dimension à la conférence de jeudi à Lyon.

Ce dimanche, c'est au tour de Jérémie Bréaud, maire LR de Bron, de s'indigner. Ce proche de Laurent Wauquiez a une voix qui compte, puisque l'université Lyon 2 est essentiellement basée sur sa commune.

"Et dire qu'une représentante d'une organisation terroriste palestinienne a été accueillie cette semaine par l'Université Lyon 2 lors d'une conférence sur l'apartheid israélien. Avoir une université sur son territoire devrait être une fierté, ce n'est plus d'actualité à Bron", tranche Jérémie Bréaud.

Avec la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau qui trouve "honteux que cette décision (de ne pas laisser Maryam Abu Daqqa rentrer dans l'Université ndlr) n'ait pas été appliquée" et qui "encourage la présidente (de l'université Nathalie Dompnier ndlr) à prendre les mesures qui s'imposent", le ciel est de plus en plus nuageux au-dessus de Bron.