Accord avec le RN ? Jérémie Bréaud quittera les Républicains si Eric Ciotti reste président du parti

Après les réactions hostiles des maires du 2e arrondissement de Lyon et d'Ecully Pierre Oliver et Sébastien Michel, ou du sénateur du Rhône François-Noël Buffet, c'est au tour de Jérémie Bréaud de s'offusquer quant à la possible alliance entre les Républicains et le Rassemblement national.

Dans un communiqué, le maire de Bron menace de quitter les Républicains et donc la présidence du parti dans le Rhône si Eric Ciotti ne démissionne pas.

"Après les désastres électoraux, le désastre idéologique. Ce sera sans moi", prévient Jérémie Bréaud.

"La France mérite mieux que des extrêmes. De l'héritage du général De Gaulle à Nicolas Sarkozy en passant par Georges Pompidou et Jacques Chirac, la droite républicaine ne s'est jamais reniée. Elle doit rester digne", poursuit le président des Républicains du Rhône.