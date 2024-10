Annulation des voeux du maire de Bron : LFI aurait préféré des "voeux sobres"

Face aux efforts réclamés aux collectivités locales, Jérémie Bréaud a pris la décision d'y renoncer.

Mais l'annonce de l'édile LR n'a pas été bien accueilli à gauche. Le représentant brondillant de la France Insoumise Thibault Logereau y voit "un coup de communication politicien".

"Rappelons à Monsieur Bréaud qu’il est possible de faire une cérémonie des vœux de manière responsable. Bien qu’il soit un habitué de dépense d’argent public massives et spectaculaires, des vœux sobres sont possibles", l'attaque le militant insoumis.

Pour Thibault Logereau, annuler tout simplement les voeux est un coup dur pour les habitants : "Alors que les vœux doivent être un moment de cohésion, de rencontre et d’échange, les habitants en seront privés cette année. Nous, militants de La France Insoumise de Bron, pensons qu’il est possible de faire mieux qu’annuler cette cérémonie ou de la transformer en meeting politique rance et conservateur".