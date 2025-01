Près de Lyon : le radar antibruit de Bron va distribuer ses premières amendes

Cela fait déjà trois ans que le radar anti-bruit est installé avenue Camille-Rousset à Bron et qu'il contrôle les nuisances sonores des véhicules qui passent. Mais comme souvent, les technologies ne sont pas homologuées immédiatement pour sanctionner et aucun PV n'est jamais tombé, malgré des excès de bruit constatés.

Selon le Progrès, on approche de la fin de l'attente. Le ministère de la Transition écologique est entré dans sa dernière période de phase de tests et la mairie de Bron entend pouvoir sanctionner les motards et automobilistes bruyants dès l'été prochain. Le mois de juillet est pour le moment avancé par la municipalité brondillante.

Pour rappel, le radar sonore de Bron flashe les véhicules qui font plus de 84 décibels. En sachant que la moyenne est à 78. La mairie reconnaît que ce sont surtout les motards qui seront concernés, et que depuis le début de l'expérimentation en 2022, au moins un véhicule bruyant est recensé tous les deux jours sur cet axe où passent environ 8000 véhicules au quotidien.