Lyon : le mur anti-bruit livré fin septembre sur le périphérique

D’une hauteur de 6 mètres et d’une longueur totale de 312 mètres, un mur végétalisé anti-bruit est en construction avec un budget de 1,4 million d’euros. Avec un accueil "favorable " des habitants, le chantier se déroule dans des conditions "optimales", avec une intervention du Président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, indiquant qu’il est "important pour l’amélioration du bruit ". De plus, le maire de Bron, Jérémie Bréaud, précise que "la moitié du budget du prochain mandat sera consacrée à Parilly".

En créant un écran acoustique le long du boulevard périphérique Laurent Bonnevay et de l’avenue Franklin Roosevelt, la Métropole de Lyon souhaite diminuer les nuisances sonores liées au trafic dense.

Réalisé sous forme de deux écrans en panneaux de béton de bois absorbant, l’un positionné le long de la bretelle de sortie 11b et un deuxième positionné le long du périphérique, les murs seront également végétalisés à l’automne avec des plantes grimpantes et un mélange d’essence végétales. Des nichoirs seront installés pour les oiseaux ainsi que les chauves-souris (importantes dans la lutte contre les moustiques) et la végétation existante conservée.

Un projet important pour une lutte contre les nuisances sonores devenu cruciales, notamment pour les habitants du quartier.

Sabrina, 46 ans, témoigne de son enfer vécu avec sa famille à cause de la proximité avec la route. Elle indique avoir "vécu dans l’autoroute "durant de nombreuses années avec du bruit "jour et nuit, à cause des pots d’échappement des motos et des camions la nuit, la seule année tranquille était pendant celle du Covid !". Sabrina indique également que sa mère "a perdu l’audition", des médecins estimant que le problème était causé par de fortes nuisances sonores. Aujourd’hui, Sabrina constate une grande différence, en affirmant que cela "change la vie", et qu’elle pourra "enfin se reposer".

Le chantier se déroulera jusqu’à la fin du mois.