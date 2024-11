Bron : le monument en mémoire des fusillés vandalisé par un tag anti-Israël

Un acte de vandalisme a marqué la journée du 9 novembre à Bron, où le monument aux morts rendant hommage aux fusillés de la commune a été la cible d'une inscription injurieuse. Le tag, portant les mots "Nique Israël", a été repéré en milieu d’après-midi sur l’édifice situé avenue du Général-de-Gaulle, rapporte Le Progrès.

Alertées, les forces de l’ordre se sont immédiatement rendues sur place pour effectuer les premières constatations et prendre les mesures nécessaires. Une demande de nettoyage du monument pour effacer toute trace de cette dégradation a rapidement été faite.

Le ou les auteurs de l’acte n'ont pas encore été identifiés et une enquête a été ouverte pour les retrouver.

"Inadmissible et intolérable ! Aucun tag qui prône le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie n'a sa place à Bron ni ailleurs. Aussi, dès que j'en ai été alerté hier, j'ai immédiatement saisi les Forces de l'ordre pour enquête et les services de la Ville pour le nettoyage." S'est indigné Jérémie Bréaud, maire de Bron.