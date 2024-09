Tag à Lyon 3 : le PCF Rhône accuse les groupes d'ultradroite de "polluer l'atmosphère de notre ville"

Des tags ont été découverts ce mercredi 23 septembre sur le parvis de l’Université Lyon 3 à la Manufacture des Tabacs. Parmi les slogans inscrits, on pouvait lire “Stop immigration”, “Islam hors d’Europe” et “Lyon identitaire”. Selon le PCF Rhône, ces derniers étaient également visés, avec des messages tels que “All communistes are bastards” et “Better dead than red”.

Dans un communiqué, le PCF Rhône dénonce ces actes comme “racistes, islamophobes et anticommunistes”, soulignant que “l’Université Jean Moulin, lieu de savoirs, a été pris pour cible” avant que les locaux de la fédération communiste ne soient à leur tour dégradés.

Le PCF Rhône voit dans ces tags une nouvelle manifestation de la présence de groupe d'ultradroite à Lyon. "Ces tags abjects, appelant à la haine et à la violence, sont une énième manifestation des groupuscules d’extrême-droite qui -dissous ou pas- polluent l’atmosphère de notre ville et le quotidien des lyonnais·e·s depuis trop longtemps !"

Ces derniers expriment leurs inquiétudes dans un “contexte national marqué par la nomination d’un gouvernement très à droite et aux ordres du RN”, explique le PCF.