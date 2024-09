Tag "islam hors d'Europe" devant l'université Lyon 3 : les syndicats étudiants écoeurés

Il était écrit "Stop immigration, islam hors d'Europe, Lyon identitaire".

Si le tag a rapidement été recouvert, les syndicats et associations d'étudiants ont unanimement réagi.

Pour Gaelis, "ces actes racistes nuisent à des milliers d'étudiants" et "la haine n'a pas sa place au sein de nos universités". Ses représentants appellent à des sanctions et demande à l'Université Lyon 3 de "condamner publiquement ces actes de vandalismes haineux".

Pour l'Union étudiante, "cette emprise de l’extrême-droite sur Lyon 3 doit nous choquer, bien qu’elle ne soit pas nouvelle. En effet, le théoricien et politicien d’extrême-droite Bruno Gollnisch y enseignait dans les années 2000, des croix gammées et des insultes racistes furent proférées en 2022, et il existe bien d’autres exemples de cette emprise. Face aux menaces racistes, fascistes et nationalistes, les forces progressistes doivent réagir ! Nous exigeons que soit enfin considérée l’extrême dangerosité de l’extrême-droite, sous sa forme groupusculaire et institutonnelle".