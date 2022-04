Racisme et discriminations : l'Université Jean Moulin Lyon 3 saisit la justice

C'est l'UNEF qui avait alerté la présidence la semaine dernière.

"L’Université Jean Moulin Lyon 3 a été saisie la semaine dernière d’accusations graves de racisme et de discriminations au sein d’une promotion du Département d’Histoire de sa Faculté des Lettres et Civilisations. Dès la connaissance de ces faits, des actions ont été engagées afin de rassembler des éléments de preuve. Tous les faits précis signalés ont été transmis au Procureur de la République immédiatement et les instances disciplinaires ont été saisies", est-il indiqué dans un communiqué publié ce jeudi.

L'UNEF a fait état de tags de croix gammées, de faits de harcèlement, d'insultes ou d'humiliation, "comme quand un militant de la Cocarde, organisation d’extrême droite, a décidé d’imiter une étudiante musulmane portant le voile, devant tout un amphi qui se moquait d’elle", nous avait relaté une représentante du syndicat.

"Les étudiants de la filière concernée ont été réunis par le Président de l’Université qui leur a rappelé un certain nombre de valeurs et les a informés de l’engagement de ces procédures", explique la direction de la faculté, qui révèle que des membres de la Cocarde Etudiante ont occupé illégalement un amphithéâtre mercredi soir.

"L’humanisme et les principes de la République ne sont pas négociables. Je ne laisserai pas notre Université devenir l’instrument de ceux qui veulent porter atteinte à ces valeurs. L’engagement de l’Université Jean Moulin Lyon 3 contre le racisme, l’antisémitisme, le négationnisme et la haine antimusulmans sera sans faille", a commenté Éric Carpano, président de l’Université Jean Moulin Lyon 3.