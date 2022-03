Lyon : vaste opération de distribution de vélos à prêt gratuit à l’Université Lyon 3

Cela fait maintenant cinq mois que le service FreeVelo’v a été lancé sur la Métropole de Lyon : les étudiants boursiers ou personnes en réinsertion de 18 à 25 ans peuvent prétendre à un prêt gratuit pour obtenir un vélo recyclé sur une période de 3 à 24 mois.

Pour atteindre l’objectif de “10 000 vélos donnés d’ici la fin du mandat en 2024” comme l’explique Fabien Bagnon, élu EELV et vice-président en charge des mobilités actives sur le Grand Lyon, les opérations de distribution se multiplient, notamment ce lundi, à l’Université Jean Moulin Lyon 3. C’est à l’entreprise Velogik qu’il revient de réhabiliter et distribuer ces vélos.

“Pour l’instant, nous avons attribué 154 vélos, avec un objectif de partager un vélo vert dans 51 communes de la Métropole de Lyon,” explique Vincent Baretge, responsable du service FreeVelo’v pour Velogik. Cette entreprise se charge de réhabiliter les vélos recyclés avant leur mise en circulation. “Avant, les inscriptions étaient concentrées sur Villeurbanne, mais nous voulons aller chercher les demandes dans les villes et villages éloignés. On espère aussi que ce n’est pas une tendance saisonnière et que l’affluence se poursuive dans l’année. C’est pour ça qu’on compte sur le bouche à oreille,” poursuit-il. D’autres points de distribution sont à définir.

Pauline, étudiante à l’Université Lyon 3, venait récupérer son vélo vert ce lundi. “Je ne cherchais pas vraiment un vélo à la base, mais j’ai vu le message de l’université et j’ai voulu saisir cette opportunité. Je continuerai de prendre les transports en commun, et je l’utiliserai plutôt pour les petits trajets,” témoigne-t-elle.

Le premier vice-président de l’Université Jean Moulin du 8e arrondissement était également présent à la distribution. Cette opération est selon lui “une manière d’améliorer ce qu’on appelle la qualité de vie universitaire.” L’Université Lyon 3 comme d’autres établissements, a constaté pendant la crise du Covid l’explosion de la précarité étudiante. “Et ce système de prêt gratuit à des étudiants boursiers répond à une des facettes de ces précarités étudiantes,” déclare Gilles Bonnet. Ce dernier promet également une nouvelle action dès la semaine prochaine au sein de l’Université, plus de 120m2 seraient dédiés à une épicerie solidaire de produits du développement durable et en circuit court en accord avec la Ville et la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le CROUS. Une nouvelle action pour lutter contre cette pauvreté chez les jeunes.

N.S.