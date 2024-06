Lyon 3 : Gilles Bonnet devient président après le départ fracassant d'Eric Carpano

Ce mardi, le conseil d'administration s'est réuni et a décidé d'élire Gilles Bonnet. Le professeur de littérature française moderne et contemporaine a remporté le scrutin dès le premier tour avec 23 voix contre 8 abstentions.

Cela fait 22 ans que Gilles Bonnet enseigne à Lyon 3, et 10 ans qu'il dirige le laboratoire MARGE.

Dans sa profession de foi, Gilles Bonnet s’est engagé à "assurer la continuité de l’action de l’actuelle équipe présidentielle, à garantir la stabilité de l’institution et son identité, à piloter les grands projets qui seront proposés dès la rentrée (nouveau Plan égalité femmes/hommes, Plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, Schéma Directeur de la Vie Étudiante, Schéma Directeur de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail ou encore Schéma Directeur Développement Durable-Responsabilité Sociétale et Environnementale)".

Il a en outre indiqué vouloir "affirmer des valeurs, celles d’une université à échelle humaine, portée par le dialogue permanent et l’ambition de faire de l’Université Jean Moulin un modèle d’excellence pour chacun et de réussite pour tous".

Gilles Bonnet devra également gérer les éventuelles retombées de l'affaire Carpano. Son prédécesseur avait démissionné le 3 mai dernier, évoquant des "raisons personnelles". Notre rédaction avait enquêté et découvert qu'Eric Carpano était en réalité englué dans des accusations de détournement d'usage et de harcèlement moral.