Un trop-plein de haine : l'université Lyon 3 supprime son compte sur X (ex-Twitter)

Ce vendredi 17 novembre l'université Jean Moulin Lyon 3, théâtre régulier de rixes entre les extrêmes droite et gauche, a décidé de mettre fin à la lutte constante des réseaux sociaux : elle annonce quitter X, anciennement Twitter, pour cause de non respect "du code européen de bonnes pratiques".

Ainsi, le réseau déstabiliserait "en permanence les valeurs de la République", défiant ses "principes les plus fondamentaux" : stop à la haine, stop à la violence, à la désinformation et aux discriminations.

Vous pourrez en revanche toujours la retrouver sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

Une belle bougie sur le gâteau des cinquante ans de l'université, fêtés en septembre de cette année.