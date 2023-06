Lyon : une exposition en l’honneur de Jean Moulin

A l’occasion de cette année commémorative, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon organise une exposition dédiée à Jean moulin.

Sous-préfet et préfet seront ses rôles durant des années. Jean Moulin débutera sa résistance le 17 juin 1940 en refusant de signer un document allemand. En octobre, il rejoindra Londres pour se mettre au service du Général de Gaulle et deviendra son représentant personnel en zone libre et l’unificateur de la résistance sur le territoire français. Le 21 juin 1943, ce dernier est arrêté à Caluire et perdra la vie quelques jours plus tard après avoir été torturé dans un train en direction du camp ennemi, sans dévoiler le moindre secret.

A partir du 30 novembre 2023, la vie de ce résistant sera donc retracée au sein du musée. Vidéos, témoignages, récits, biographies, archives, peintures, dessins, correspondances, illustreront son parcours. Le CHRD de Lyon détient également une partie du parachute de Jean Moulin, utilisé par ce dernier en janvier 1942 dans le cadre d’une mission sous l’autorité de Charles de Gaulle.

La visite se déroulera en 8 parties distinctes. La visite débutera par "un jeune homme presque ordinaire", se poursuivra par "un homme et un haut fonctionnaire engagé", puis "le choc de 1940". La quatrième partie sera "un homme qui veut agir, le départ pour Londres", suivi par "le fédérateur", puis par "la galerie Romanin". Les deux dernières parties seront "l’arrestation et la mort de Jean Moulin" et "du héro parmi d’autres à l’homme du Panthéon".

Le CHRD est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h, dans le 7ème arrondissement.