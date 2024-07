Lyon : un temps de recueil ce jeudi pour Géraldine, assassinée à cause de son identité sexuelle

Ce jeudi, un rassemblement est organisé à 19h sur la place Guichard à Lyon pour rendre hommage à Géraldine et Angelina, deux femmes transgenres assassinées respectivement à Paris et Compiègne. Lyon fait partie de ces nombreuses villes à répondre à l’appel national relayé sur les réseaux sociaux. D’autres rassemblements ont déjà eu lieu ce mardi à Lille et Tours.

Deux assassinats à quelques jours d’intervalles

Dans la nuit du 9 au 10 juillet, Géraldine, 30 ans et travailleuse du sexe, a été poignardée par un de ses clients. Le parquet de Paris a précisé le 10 juillet que le suspect s’était présenté au commissariat de Clamart la veille, s’accusant d’avoir tué une travailleuse du sexe en raison de l’identité de genre de la victime. Une enquête a été ouverte pour "meurtre à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime". Cette dernière a été confiée à la police judiciaire parisienne.

Les faits sont survenus quelques heures après un autre féminicide ayant ciblé une femme transgenre. À Compiègne, un homme s’est présenté au commissariat en avouant le meurtre de sa concubine de 55 ans prénommée Angelina. Toutefois, la piste du meurtre à caractère transphobe n’est pas privilégiée, l’enquête penche davantage vers une dispute qui a mal finie.

Un phénomène de transphobie exponentiel

Le collectif Lyon en lutte qui organise le rassemblement appelle à la solidarité envers toutes les personnes trans et les travailleuses du sexe qui ne sont pas en sécurité. "Mettons fin à ces crimes racistes, transmysogines et putophobes", scande la publication sur Instagram.

Pour rappel, ces deux tragédies s’inscrivent dans un contexte de transphobie qui ne cesse de prendre de l’ampleur. En 2023, l’association SOS Homophobie recensait 2377 cas de LGBTIphobies en France, soit une hausse de 13% par rapport à 2022.

Au niveau national, l’association francilienne Espace santé trans dénonce notamment le traitement sensationnaliste de ces drames. Elle a, entre autres, partagé un appel à signalement auprès de l’Arcom car certains médias ont présenté la victime parisienne comme un homme.