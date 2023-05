Emmanuel Macron attendu à Lyon lundi pour un hommage à Jean Moulin

Le chef de l’Etat est annoncé à Lyon après plus d’un an et demi après son dernier passage officiel.













Emmanuel Macron sera ce lundi dans la capitale des Gaules à l'occasion d'un hommage à Jean Moulin. Le président va participer à une cérémonie pour le 80e anniversaire de l'arrestation du résistant lyonnais. Selon BFM, le président devrait se rendre à l'ancienne prison de Montluc, dans le 3e arrondissement, là où Jean Moulin avait été emprisonné après avoir été pris à Caluire-et-Cuire. Un lieu devenu aujourd'hui un mémorial. Interrogée, la préfecture du Rhône ne confirme pas les informations de nos confrères. On ne sait encore si une manifestation d'opposants à la réforme des retraites sera organisée pour l'occasion.