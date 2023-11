Lyon : Emmanuel Macron assistera aux obsèques de Gérard Collomb

Emmanuel Macron a annoncé son intention de se rendre à Lyon ce mercredi pour assister aux obsèques de Gérard Collomb, décédé samedi soir des suites d'un cancer à l'âge de 76 ans.

Le Président de la République sera donc attendu en fin de matinée à la cathédrale Saint-Jean dans le Vieux-Lyon. Il devrait être accompagné par l'occasion de sa femme Brigitte Macron.

Samedi soir, Emmanuel Macron rendait hommage à son ancien ministre de l'Intérieur, mais aussi mentor durant la campagne présidentielle 2017 : "Il fut le digne successeur d’Édouard Herriot. Les Lyonnais sont orphelins et je partage leur chagrin. (...) Son nom restera indissociable de celui de sa ville, Lyon. Maire et élu de la capitale des Gaules, dont il portait l’accent et connaissait chaque rue, architecte et bâtisseur, Gérard Collomb en fut le visage aux yeux des Français. Figure de la vie politique et du Parti socialiste, il œuvra sa vie durant pour défendre ses idéaux de progrès et de fraternité, avec une érudition qui n’empêchait pas la franchise. Sa disparition, le 25 novembre 2023, est celle d’un enfant de la République devenu, par l’école et le travail, ministre d’Etat".