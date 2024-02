Qui fut le meilleur maire de Lyon ? Gérard Collomb (2001-2017/2018-2020)

Son décès a marqué les Lyonnais. Mais il n’y avait pourtant qu’un peu plus de 200 curieux sur la place Saint-Jean pour ses obsèques le 29 novembre. Gérard Collomb s’était logiquement retiré de la vie publique depuis un peu plus d’un an et l’annonce de son cancer de l’estomac. C’est aussi oublier qu’il avait été battu à plates coutures par les écologistes, d’abord parce que les électeurs réclamaient du changement, mais aussi parce que son alliance avec les Républicains avait été mal comprise.

Dans l’opposition entre 2020 et 2022, il a pris des coups en tentant un peu seul de défendre son bilan attaqué virulemment par les écologistes. Face à la vague de commentaires positifs suite à sa mort, ces derniers ont bien été obligés de faire volte-face. "Les hommages rendus à Gérard Collomb ont marqué Grégory Doucet, nous glisse un pensionnaire de l’Hôtel de Ville. Ça en a même surpris quelques-uns chez les Verts, qui ont passé deux ans à lui taper dessus et à en faire le responsable de tous les maux actuels de Lyon. Doucet a compris qu’il était aujourd’hui à des années-lumière de pouvoir prétendre à une telle reconnaissance populaire et politique".

Gérard Collomb a démarré sa carrière politique en même temps que Michel Noir, faisant son entrée au conseil municipal en 1977. Il aura fallu plus de vingt ans à l’éternel loser à moustache socialiste pour conquérir la Ville. Alors maire du 9e arrondissement depuis un mandat, il profite du partage des voix et du déchirement de la droite pour prendre la suite de Raymond Barre, qui n’a pas souhaité aller au-delà de son sextennat de premier magistrat.

Sa première grande victoire, c’est de faire entrer en force la gauche au conseil municipal, avec une large ouverture allant du PCF aux socialistes, avec des écologistes. Il récupère alors une Ville qui pique un somme, très loin de jouer dans la même cour que les autres grandes villes européennes.

Ce premier mandat sera marqué par deux réussites qui rythment encore aujourd’hui le quotidien de milliers de Lyonnais : les Berges du Rhône et le vélo en libre-service, Vélo’V. La première fut un marqueur fort, le premier véritablement en défaveur de la voiture en centre-ville pour rendre des espaces aux piétons et cyclistes. Avec 20 ans d’avance sur les écologistes qui pensent aujourd’hui avoir tout inventé.

Quant au Vélo’V, c’est le premier deal d’une longue série parfois opaque passé avec JC Decaux, qui poussera l’opérateur à reproduire cette réussite partout en France. Sans oublier la Fête des Lumières

dans sa configuration actuelle, avec Jean-François Zurawik à la baguette mais le feu vert obligatoire de Gérard Collomb pour n’importe quelle illumination.

Il a aussi tôt fait d’adopter la méthode Noir plutôt que Barre et fait exploser les budgets communication de la Ville et du Grand Lyon pour informer les habitants sur ses projets. Facilement réélu face à un Dominique Perben déconnecté de la réalité lyonnaise, Gérard Collomb passera durant son deuxième mandat à la vitesse supérieure et lancera de grands chantiers à l’échelle de quartiers. La Duchère, le Carré de Soie, la Part-Dieu avec les tours Oxygène et Incity qui dessinent la skyline et évidemment la Confluence, avec ses grands ratés encore visibles aujourd’hui, mais qui n’était encore qu’un vaste bac à sable il y a 15 ans.

Il aide aussi activement son ami Jean-Michel Aulas dans son projet pharaonique de déménagement au Montout, à Décines. La note pour le contribuable est lourde avec tous les accès construits et les expropriations marquantes. Alors sénateur- maire, il décide de racheter la caserne du sergent Blandan dans le 7e pour doter Lyon d’un nouveau parc de 17 hectares. Le château de la Motte, qui devait passer dans le privé, attend toujours son heure, lâchement abandonné par les Verts.

Gérard Collomb, c’est également une fascination répétée pour des territoires. Si Louis Pradel lorgnait de l’autre côté de l’Atlantique, lui adore Barcelone qu’il citait presque systématiquement lorsqu’il évoquait ses ambitions internationales pour Lyon. Mais aussi Dubaï et les émiratis, chez qui il s’est rendu à plusieurs reprises pour former des partenariats, notamment avec l’emlyon ou l’Institut Bocuse. Sans état d’âme, il a vendu à des fonds étrangers une grande partie de la rue de la République, ainsi que le quartier Grolée.

Ce dernier avait d’ailleurs été renommé en « impasse Collomb » par la droite lyonnaise avant les municipales de 2014, tant il paraissait incroyable d’arriver à échouer à faire d’un axe de Presqu’île parallèle à la rue de la Ré une rue fantôme. Sans oublier l’Hôtel-Dieu, cédé au privé pour un résultat assez mitigé, voire catastrophique, avec en prime la honte ultime liée à la perte de la Cité internationale de la Gastronomie, finalement accordée à tous les participants après que le maire a menacé le jury.

Le troisième mandat est raté. Gérard Collomb traîne au pied son boulet du métro E jusqu’à Tassin, un projet sorti de son chapeau à la dernière minute en 2014 et pour lequel il n’a jamais mis les bouchées doubles. Il obtient certes le déclassement de l’A6/A7 dans Lyon, devenues M6/M7, mais en l’absence de contournement, le trafic est resté inchangé. Et ce n’est pas en promettant l’Anneau des Sciences en 2020 qu’il allait remporter le scrutin, bien au contraire !

Gérard Collomb était un homme de réseaux. Celui de la franc-maçonnerie évidemment, mais aussi d’un système qui permettait, toujours aux mêmes, de s’enrichir car le boulot était bien fait selon le baron lyonnais.

Malgré sa disparition et celle de Jean-Yves Sécheresse, la justice enquête toujours sur leurs liens avec Vinci. Il a également souvent laissé carte blanche à Olivier Ginon (GL Events) et Jean-Christophe Larose (promoteur Cardinal). Vincent Carry a été son monsieur Culture, avec le lancement des Nuits Sonores, et le développement d’une nouvelle offre nocturne à la Confluence

Incapable de désigner un dauphin, tentant systématiquement de tuer tous ceux qu’il lançait dans le grand bain et qui prenait de l’envergure, se fâchant avec tous ses alliés, Gérard Collomb a payé son caractère parfois paranoïaque, excité par un entourage bien souvent toxique.

Verdict

"Maire-bâtisseur", il a effectivement transformé le visage de nombreux quartiers à travers l’agglomération. Il a ainsi fait changer la population en attirant notamment des Parisiens. Ces mêmes "nouveaux Lyonnais" qui l’ont fait dégager du pouvoir. Gérard Collomb aurait probablement gagné à préparer sa succession, après deux mandats réussis, pour ne pas tout gâcher. Car une chose est presque sûre, s’il était toujours de ce monde, il aurait eu 2026 en ligne de mire…