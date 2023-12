Fête des Lumières à Lyon : une oeuvre en hommage à Gérard Collomb à l'Hôtel de Ville

Le maire de Lyon a pris la parole en préambule, révélant que cette édition ne pouvait pas se faire sans une pensée pour son prédécesseur, qui a tant oeuvré pour que la Fête des Lumières prenne un format différent, plus tourné vers l'international.

"On a évidemment travaillé cela avec la famille. On a proposé, et la famille nous a remercié, qu'un hommage puisse être rendu à l'Hôtel de Ville. Il y aura une oeuvre éphémère qui sera présentée jeudi soir en hommage à Gérard Collomb", a ainsi annoncé Grégory Doucet. Une prouesse tant le délai a été court entre son décès le 25 novembre dernier et le début de la Fête des Lumières.

Petite déception toutefois pour les Lyonnais qui auraient pu souhaiter prolonger leur hommage à l'ancien édile car l'accès à l'Hôtel de Ville sera interdit : "Elle ne sera, de fait, pas ouverte au public. On l'a souhaité de cette façon, en accord avec la famille, pour que l'hommage soit important et symbolique", a tenté de justifier l'édile écologiste.