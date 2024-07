Des mouches, des denrées périmées : un Chamas Tacos fermé en urgence près de Lyon

Un fast-food Chamas Tacos a été obligé de fermer ses portes après un arrêté pris par la préfecture du Rhône.

Situé rue Pierre Bouvier à Fontaines-sur-Saône, l'établissement a reçu la visite d'un inspecteur ce jeudi.

Et ce dernier a remarqué la présence de nuisibles comme des mouches et leurs moucherons dans la zone de production, des denrées périmées ou encore une absence de sas entre les toilettes et la cuisine.

Le Chamas Tacos de Fontaines-sur-Saône représentait alors une "menace importante pour la santé des consommateurs".

Ce n'est qu'une fois les mesures correctives appliquées et validées par une nouvelle inspection que le fast-food pourra rouvrir et accueillir ses clients.