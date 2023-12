Fête des Lumières à Lyon : plus de 2 millions de visiteurs, la place des Terreaux particulièrement sollicitée

L’heure est désormais au bilan. Plus de 2 millions de visiteurs ont été enregistrés cette année sur les 4 jours de la Fête des Lumières. Les organisateurs mettent notamment en avant "une augmentation de la fréquentation sur les sites principaux".

La place des Terreaux a notamment attiré 920 000 personnes grâce à son œuvre Cellulo/d proposant des œuvres cinématographiques confrontées à l’intelligence artificielle. L’illumination Kernel3 sur la façade de la cathédrale Saint-Jean a fait venir 660 000 visiteurs, le parc de la Tête d’Or 186 000, le parc Blandan près de 20 000.

A noter également plus de 5500 visiteurs au théâtre des Célestins pour la première œuvre en intérieur intitulée Row et réalisée par le collectif Tundra.

Cette édition 2023 de la Fête des Lumières a également été marquée par des illuminations installées dans de nouveaux quartiers : à La Duchère et dans le 8e arrondissement. L’illumination Gazouillis#2 restera d’ailleurs visible jusqu’au 3 janvier prochain dans le quartier des Etats-Unis.

L’opération des Lumignons du Cœur a aussi permis de récolter 96 000 euros au profit du Centre Léon Bérard qui fête cette année son centenaire. "Moment de partage et de solidarité, tradition populaire, la Fête des Lumières est un rendez-vous particulier, une occasion de faire société dans la joie et l’émerveillement. Depuis 2020, nous veillons à ce qu’elle soit créative, inclusive et hospitalière, mais aussi écoresponsable. L’édition 2023 en a été une illustration remarquable, et confirme que Lyon est une grande ville de création et de culture", commente le maire de Lyon, Grégory Doucet.