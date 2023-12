Fête des Lumières à Lyon : aucune enquête ouverte après l'action des Soulèvements de la Terre

Depuis une péniche amarrée quai Sarrail, des projections lasers ont été réalisées par les activistes écologistes. Sur les quais et le pont Morand, les messages "Lafarge+Daesh = <3", "Less béton (moins de béton ndlr)" et les noms de "Dernière Rénovation" et "Soulèvements de la Terre" ont ainsi été projetés.

Selon le Progrès, l'action a pris fin à l'arrivée de la police municipale. Aucune enquête n'a été ouverte.

Le cimentier Lafarge ne devrait pas pour autant respirer car les groupes d'activistes écologistes de Lyon comptent profiter encore de la Fête des Lumières pour mettre en lumière ses actions menées en Syrie qui ont entraîné sa mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité.

Si un débat sur le sujet était organisé vendredi, on peut donc imaginer que de nouvelles actions puissent avoir lieu ces samedi et dimanche.